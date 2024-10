Il trumpismo ha già vinto

Video dalla rete

Nella sua videorubrica, «Oriente Occidente», Federico Rampini commenta gli ultimi sviluppi nella politica statunitense a partire da un titolo del settimanale britannico ‘Economist’, secondo cui la politica usa si starebbe «trumpizzando». «Non ci si riferisce allo stile, ma alle azioni e ai programmi di governo – nota Rampini – L’Economist dà lettura negativa della nuova postura della Harris, che si sta spostando sulle posizioni del suo avversario. Il settimanale arriva a sostenere che, a questo punto, non importa chi vincerà il 5 novembre». Le idee di Trump sembrerebbero aver già vinto, sull’immigrazione innanzitutto: «Anche Kamala Harris vuole i confini chiusi – spiega – In tema di politiche energetiche e sul cambiamento climatico, Kamala non vuole più mettere al bando le energie fossili». Per l’Economist, la vittoria anticipata di Trump sarebbe una catastrofe: «Ma la regola in democrazia è che non si possano continuare a imporre sulla maggioranza degli elettori delle ideologie che questi non condividono. Le idee ultra radicali che Kamala Harris sosteneva nel 2020 hanno dato dei risultati talmente deplorevoli che alla fine ha deciso di piegarsi alla volontà della maggioranza moderata che prevale all’interno del suo partito».

