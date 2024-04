Il tuffatore scivola e cade in acqua: la brutta figura all’inaugurazione del centro acquatico per le Olimpiadi

Video dalla rete

Un tuffatore francese è scivolato ed è caduto in acqua mentre gli atleti si esibivano durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro acquatico di Saint-Denis, a nord di Parigi. Il tuffatore olimpico Alexis Jandard, 26 anni, è scivolato su una tavola mentre stava per tuffarsi in acqua durante l’evento, alla presenza del presidente Emmanuel Macron. Jandard, che ha rappresentato la Francia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è caduto sulla schiena e ha colpito la tavola prima di cadere in acqua. In un post di risposta al video della sua caduta pubblicato su X, Jandard ha scherzato: «Grazie per il supporto! Per vostra informazione, la mia schiena sta bene, ma il mio ego…»

