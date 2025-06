Il video dei detriti dopo la frana a Cancia: «Non possiamo uscire di casa, la porta è bloccata dai sassi»

Video dalla rete

Il maltempo che si è abbattuto sul Veneto nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 giugno ha creato particolari problemi nella frazione Cancia di Cadore, nel comune di Borca di Cadore (Belluno) , dove una frana ha scaricato tonnellate di detriti.

La testimonianza, quasi in diretta arriva da una residente che racconta in un video quanto accaduto. Descrive via Antelao e spiega di non poter uscire di casa. «Abbiamo le porte sbarrate, per fortuna ​è tornata la luce. Ma ci sono metri di sabbia. Vedete vi mostro quello che era il mio giardino» dice la signora Nives inquadrando quanto riesce dal suo balcone. Racconta come i mezzi di soccorso stiano tentando di pulire e riaprire la Statale 51 di Alemagna (quella che raggiunge Cortina d’Ampezzo). «La forza del vento era tale che sembrava Vaia. Dove vedete il segno – racconta inquadranto un punto del giardino di fronte all’abitazione – era pieno di alberi enormi. Ora non so nemmeno dove siano finiti».

