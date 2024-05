Il video dei tre giovani travolti dalla piena del fiume Natisone: l’abbraccio prima di essere trascinati via dall’acqua

Video dalla rete

I vigili del fuoco di Udine sono impegnati nelle ricerche di tre persone travolte dalla piena del fiume Natisone a seguito delle forti piogge. Le tre persone – un ragazzo e due ragazze – erano state avvistate su un isolotto del fiume Natisone nei pressi di Premariacco in strada di Ipplis. Uno di loro aveva lanciato l’allarme con un telefonino. Tutti e tre si stavano stringendo forte per cercare di resistere alla corrente. Poi si sarebbero slacciati e sarebbero stati trascinati via. Nel video, trasmesso dal Tg regionale della Rai del Friuli Venezia Giulia, il momento in cui i ragazzi vengono travolti dalla piena.

