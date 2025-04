Il video dei Vigili del Fuoco di Roma che ricordano il Papa davanti alle macerie di Amatrice

Video dalla rete

Roma, 24 aprile 2025 Migliaia di fedeli sono giunti e giungeranno a Roma per rendere omaggio alla salma di Papa Francesco : fino alle esequie di sabato 26 aprile, il comando dei vigili del fuoco di Roma opererà nel dispositivo di sicurezza, 24 ore su 24, in piazza San Pietro e in alcune aree limitrofe, con squadre ordinarie, specialistiche e con la presenza nelle diverse sale operative allestite e sul campo. Il video riporta alla memoria anche le immagini di Francesco in preghiera davanti alle macerie di Amatrice. Courtesy: Vigili del Fuoco

