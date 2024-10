Il video del 2022 in cui la surfista italiana nuotava sott’acqua con un pesce razza

Video dalla rete

Sul suo profilo Instagram, Giulia Manfrini – la surfista italiana morta in seguito all’attacco di un pesce spada nei mari dell’Indonesia – condivideva spesso video che la ritraevano nell’atto di cavalcare onde altissime sulla sua amata tavola da surf. La ragazza, nota nella comunità dei surfisti, aveva fondato un’agenzia di viaggi che organizza vacanze sportive in mare. In un video pubblicato nell’agosto 2022 la surfista e influencer è stata ripresa mentre nuotava con un esemplare di pesce razza.

