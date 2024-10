Il video del crollo a Torre del Greco dell’ala di un palazzo disabitato

Video dalla rete

A Torre del Greco un’ala di un edificio fatiscente e vuoto da anni è crollata: l’incidente ha danneggiato delle auto in sosta ma non ha causato feriti; 6 famiglie sono state sgomberate. L’episodio si è verificato nei pressi di piazza Fontana, nel cuore del centro storico e a non molta distanza dal monumento delle Cento Fontane. Il crollo forse è stato causato dalle infiltrazioni di acqua piovana: diverse città della Campania sono state bersagliate dal maltempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA