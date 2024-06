Il video del misterioso fascio di luce e dell’oggetto non identificato avvistati nei cieli del Sud Italia

Video dalla rete

Nelle ultime ore sui social network stanno circolando numerosi video di un fascio di luce con, di fianco, un oggetto non identificato apparsi nei cieli del Sud Italia. L’evento, verificatosi tra le 21:30 e le 22:00, è stato segnalato in diverse regioni: Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata. I social media sono stati inondati di fotografie e video dell’avvistamento, con utenti sorpresi che hanno condiviso le loro impressioni e ipotesi. Questo fenomeno potrebbe essere correlato al rilascio dei satelliti Starlink – come spiegato qui.

