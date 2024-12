Video dalla rete

Le immagini mostrano l’atterraggio del primo volo commerciale nello scalo internazionale di Nuuk, in Groenlandia. L’aeroporto si trova in territorio sotto giurisdizione danese, per cui i collegamenti diretti partiranno solo da Copenaghen. Ma entro giugno è prevista l’apertura di due tratte al giorno da New York.

