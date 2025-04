Il video del soldato cinese catturato in Ucraina

Video dalla rete

Zelensky, in una conferenza stampa a Kiev insieme al primo ministro belga in visita Bart De Wever, ha dichiarato che uno scontro con i soldati cinesi è avvenuto vicino ai villaggi di Tarasivka e Bilohorivka nella regione di Donetsk, dove 6 militari cinesi hanno affrontato le truppe ucraine. Due cinesi sono stati fatti prigionieri, ha aggiunto Zelensky, sottolineando che la Cina sarebbe il terzo paese a offrire supporto militare al Cremlino dopo l’Iran, che ha fornito droni d’attacco, e la Corea del Nord. Gli Stati Uniti e l’Europa sono stati i maggiori sostenitori dell’Ucraina nella guerra. Zelensky ha osservato che i soldati nordcoreani catturati in precedenza stavano combattendo nella regione di confine russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno conquistato territorio, mentre i cinesi sono stati catturati sul suolo ucraino. «I nostri militari hanno catturato due cittadini cinesi che combattevano nell’esercito russo. È successo in territorio ucraino, nella regione di Donetsk. Sono stati trovati in loro possesso documenti di identità, carte bancarie e dati personali», ha detto Zelensky, in un post su X. «Abbiamo informazioni che suggeriscono che ci sono molti più cittadini cinesi nelle unità dell’occupante oltre a questi due. Stiamo verificando tutti i fatti: l’intelligence, il servizio di sicurezza dell’Ucraina e le unità competenti delle forze armate ci stanno lavorando», ha proseguito, aggiungendo di avere «dato istruzioni al ministro degli Esteri dell’Ucraina di contattare immediatamente Pechino e chiarire come la Cina intende rispondere a questo».

