Il video del super-yacht in manovra che urta la banchina nel porto di St. Tropez, in Costa Azzurra

Video dalla rete

Sono diventate virali sui social network le immagini di un incidente avvenuto nel porto di St. Tropez, in Francia. Durante una manovra, un super yacht ha urtato accidentalmente contro la banchina. Probabilmente si è trattato di un errore nella stima delle distanze. La barca, come mostrano le immagini ha riportato un’ammaccatura; non sembrerebbe che l’incidente, invece, abbia causato grandi danni al molo del porto.

