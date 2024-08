Il video del trullo esploso a Brindisi per una fuga di gas: la struttura ridotta in macerie e i soccorsi al lavoro

Video dalla rete

(LaPresse) Un trullo è crollato dopo un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. E’ successo a Cisternino, in provincia di Brindisi. Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione dalle 8:25 di domenica mattina. Una donna ferita è stata soccorsa mentre sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo disperso.

