Il video del vasto incendio che assedia Maratona, in Grecia: la densa coltre di fumo copre il sole e in città è quasi buio

(LaPresse) – La periferia nordorientale di Atene continua ad essere minacciata da un violento incendio scoppiato domenica. Le fiamme divampate per prima a Varnavas, nel comune di Maratona, domenica a mezzogiorno è fuori controllo e sta bruciando l’ultimo polmone verde dell’Attica. Il fronte infuocato si estende per molti chilometri nell’Attica nord-orientale da Mikrohori a Rodopoli. Il fumo ha raggiunto anche il centro di Atene, «soffocando» la capitale e nascondendo il sole. Il fronte ha un’area di chilometri mentre si ripetono i messaggi del 112 che invitano gli abitanti di varie zone ad allontanarsi per la propria incolumità. Sono stati inviati nuovi messaggi per l’evacuazione da Maratona a Nea Makri, evacuazione di Rapentosa a Drosia attraverso Dionysos Avenue ed evacuazione di Dionysos a Drosia e Kifissia. A mezzanotte le fiamme hanno raggiunto le prime case di Dioniso con informazioni secondo cui due erano state avvolte dalle fiamme.

