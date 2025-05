Il video della demolizione dell’Hotel Sheraton: l’edificio di 22 piani crolla in una manciata di secondi

Video dalla rete

Nelle immagini, la demolizione dell’hotel Sheraton Crossroads nei pressi della Route al confine tra New Jersey e New York. In una manciata di secondi – circa 20 – l’edificio di 22 piani è stato demolito ieri, domenica 11 maggio. In centinaia hanno assistito allo spettacolo a debita distanza: molti hanno catturato il momento in video, come l’utente X @glennschuck. Il boato è stato avvertito in diverse zone del New Jersey, oltre che a Montebello, nello Stato di New York.

