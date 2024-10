Il video della rapina in banca a Fidenza: il commando a volto coperto fa irruzione e porta via un bottino da 2 milioni di euro

Video dalla rete

(LaPresse) Tre persone sono state arrestate perché ritenute responsabili di una rapina, avvenuta il 12 gennaio 2024, alla filiale Unicredit di Fidenza, in provincia di Parma, con una refurtiva di oltre 2 milioni e 300 mila euro. Lo hanno fatto sapere i carabinieri della città emiliana, dopo che la procura di Ancona, concordando pienamente con le risultanze investigative prodotte dai militari del comando provinciale di Parma, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico delle tre persone fermate gravemente indiziate di delitto di rapina aggravata e sequestro di persona. Il 12 gennaio scorso, infatti, verso le 12, quattro persone travisate con delle maschere di gomma hanno fatto irruzione nella banca e, dopo aver minacciato con una pistola impiegati e clienti presenti, sono entrati nel caveau, rubando il contenuto di 30 cassette di sicurezza. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, gli indagati avevano chiuso in una stanza i dipendenti e i clienti, ai quali sono state applicate delle fascette di plastica ai polsi per impedire loro di muoversi.

