Il video della rapina in gioielleria sventata a Lugano: lo scontro con i ladri in fuga e gli spari in pieno centro

Video dalla rete

Intorno alle 11.30 di questa mattina – martedì 2 luglio – un gruppo di banditi ha tentato una rapina in una gioielleria-ufficio cambi in via Pessina, a Lugano. Sui social network si è ben presto diffuso il video dell’intervento di una pattuglia di polizia in bicicletta che si è trovata sul posto nel momento del tentato furto. Gli agenti, armi in pugno, hanno invitato gli aggressori a consegnarsi. Un malvivente è riuscito a scappare, altri due sono stati fermati all’interno della gioielleria; un quarto uomo è stato fermato dopo una colluttazione con un poliziotto. Nello scontro tra i due si sente un colpo di pistola. «Durante l’operazione, in due momenti distinti, si è reso necessario l’utilizzo dell’arma di servizio da parte di un agente», ha fatto sapere in un comunicato la polizia della città di Lugano.

