Il video della scritta «Siete insetti» comparsa sul tabellone delle partenze nelle stazioni di Roma e Milano

Questa mattina – lunedì 25 marzo – la scritta «Siete insetti» è comparsa sul tabellone delle partenze delle stazioni Termini e Tiburtina di Roma e a Milano centrale. Video e foto hanno subito cominciato a circolare sui social network, destando dubbi e stupore. Non si tratta di un attacco hacker – come spiegato qui -, ma di una campagna pubblicitaria per la serie Netflix «Il problema dei 3 corpi», tratta dal bestseller dello scrittore Liu Cixin. «Siete insetti» è una delle frasi chiave della serie di fantascienza.

