Il video della sparatoria in panetteria a Milano: i colpi di pistola, il killer che si allontana e il padre che lo chiama

“Raffaele, Raffaele”, a ripetere il nome del figlio è il panettiere del panificio in piazzale Gambara, a Milano. Sono le 18.31 di sabato 15 febbraio. Sul pavimento del negozio, ucciso con quattro colpi di pistola calibro 38, c’è Ivan Disar, 49enne ucraino. Ferito vicino a lui, l’amico e connazionale P. K., 26 anni. Raffaele Mascia, 21 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio, esce dal retro della panetteria qualche minuto prima, alle 18.26 e 30 secondi.

Secondo gli inquirenti sale in un soppalco sopra il negozio e prende l’arma. Rientra, sempre dal retro, tre minuti dopo: sono le 18.29 e 47 secondi. Passano pochi attimi e si sente il rumore della scarica di proiettili. Poi Raffaele, venti secondo dopo le esplosioni, scappa, apre la porta del palazzo e si allontana a piedi in direzione opposta alla fermata del metrò.

La scena è ripresa dalle telecamere interne di videosorveglianza del palazzo. Dal cortile interno, dove sbuca la panetteria, si vede Raffaele uscire camminando e sparire dall’inquadratura per qualche minuto. Quando rispunta, entra nella panetteria. Ancora pochi secondi ed ecco il rumore degli spari. A scatenare la reazione del ragazzo sarebbe stata una discussione, poi degenerata, con la vittima che l’avrebbe invitato a “venire a lavorare con me”.