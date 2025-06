Il video della Tesla a guida autonoma che raggiunge la casa del cliente che l’ha acquistata

Video dalla rete

Prima consegna autonoma di un veicolo Tesla. È accaduto in Texas: l’auto dell’azienda di proprietà di Elon Musk ha raggiunto in piena autonomia l’abitazione del cliente che l’aveva acquistata, ad Austin, senza alcun intervento umano – come spiegato qui . Musk ha definito l’evento un primato mondiale, parlando della «prima consegna autonoma reale» di cui si abbia notizia.

