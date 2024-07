Il video della violenta grandinata che si è abbattuta su Milano: i chicchi danneggiano le carrozzerie delle auto

Video dalla rete

Una violenta grandinata si è abbattuta su Milano oggi, venerdì 12 luglio, intorno alle 20. Altri temporali si sono verificati già nel mattino e nel pomeriggio. Nelle immagini, la grandine che precipita sulle automobili: diversi cittadini si sono affrettati a coprire i vetri per evitare danni. Operativo il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

