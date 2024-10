Il video dell’aereo supersonico che può percorrere Roma-New York in meno di un’ora

Video dalla rete

La startup texana Venus Aerospace ha presentato un aereo supersonico che potrebbe percorrere la tratta Roma-New York in meno di un’ora. Grazie al motore VDR2 di cui è dotato, può raggiungere la velocità di Mach 6, ossia 6 volte la velocità del suono. Il motore genera ‘onde di detonazione’ che si propagano in un circuito chiuso: è così che riesce a fare a meno della combustione di carburante. Il co-fondatore della startup, Andrew Duggleby, ha annunciato che il primo volo di prova è previsto per il 2025. Nonostante le indiscutibili potenzialità, per l’uso commerciale di un simile velivolo potrebbe volerci ancora tempo: sono molte le criticità da superare tra costi, sicurezza e impatto ambientale.

