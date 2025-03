Il video dell’arresto dell’attivista pro-Gaza Mahmoud Khalil: «Girati e smettila di fare resistenza»

Video dalla rete

Il video dell’arresto a New York di Mahmoud Khalil, lo studente che ebbe un ruolo di rilievo nelle proteste contro la guerra a Gaza nell’università della Columbia: secondo le autorità federali è accusato di aver partecipato a manifestazioni pro-Hamas e sarebbe un pericolo per la sicurezza nazionale, ma non sono ancora state presentate accuse formali di reato nei suoi confronti. L’uomo è stato arrestato l’8 marzo scorso da quattro agenti in borghese, come si vede in questo video fatto dalla moglie dell’uomo. Secondo gli avvocati di Khalil, si tratta di agenti dell’immigrazione, che lo hanno prelevato nonostante lui possieda una Green Card che gli garantisce il diritto di residenza permanente negli Stati Uniti per aver sposato una cittadina americana. Gli agenti, che si sono rifiutati di dare il nome alla donna, sono andati via con un Suv senza segni distintivi. Khalil adesso si trova in un centro di detenzione in Louisiana, l’amministrazione Trump sta cercando di espellerlo dal Paese, ma un giudice federale di Manhattan ha ordinato al governo di non procedere finché il caso è in corso.

