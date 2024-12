Il video dell’attacco di Vasco a Salvini: «Grazie a lui rischiate il carcere per una canna fumata una settimana prima»

Video dalla rete

In un video pubblicato sui suoi canali social, Vasco Rossi si è scagliato contro il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell’approvazione del nuovo codice della strada. «Grazie a lui, da domani se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati – dice il rocker – potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni». «Questo è il ministro Salvini, lo ha deciso per il vostro bene, naturalmente», ha chiosato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA