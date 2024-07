Il video dell’attentato a Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania: gli spari e le grida di terrore

Video dalla rete

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato alla Casa Bianca Donald Trump è stato colpito da spari ad un comizio in Pennsylvania. Nel video, il momento in cui una serie di colpi d’arma da fuoco interrompono il comizio del tycoon che cade a terra, subito circondato dagli agenti della sua scorta. Nelle immagini successive si vede l’ex presidente Usa sanguinante al volto, con il pugno alzato. Nella folla, grida di panico. Subito dopo essere stato colpito durante un comizio e mentre il SecretService lo stava portando via dal palco, Donald Trump ha chiestoai suoi agenti di fargli prendere «le sue scarpe». Sconvolto e con la camicia aperta, il tycoon è stato poi trascinato all’interno del suv.

