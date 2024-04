Video dalla rete

Un incendio è divampato oggi – martedì 2 aprile – in un palazzo a Istanbul, in Turchia. Il bilancio, in continuo aggiornamento, conta decine di vittime. Secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu, le fiamme avrebbero interessato due piani interrati di una discoteca all’interno di un palazzo del quartiere Besiktas.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA