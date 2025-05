Il video dell’incidente a Lomazzo, il momento il cui il pullman con a bordo la scolaresca tampona violentemente il tir

Video dalla rete

E’ illeso il conducente del mezzo pesante tamponato dal bus che trasportava la scolaresca di 30 bambini, tra i 6 e i 7 anni, di rientro da una gita. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi nella galleria Lomazzo lungo la Pedemontana nel tratto tra la A36 e la A8. Nello schianto è morta una delle due maestre, rimasta incastrata tra le lamiere, così come l’autista del pullman, in gravi condizioni all’ospedale di Varese.L’autostrada è attualmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, rilievo e messa in sicurezza. Sul posto stanno operando anche le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sanitario.lca

