Il video dell’incursione degli attivisti pro-Palestina nella base della Raf: spruzzano vernice spray sui jet dell’Aeronautica militare

Video dalla rete

(LaPresse) – La polizia britannica sta cercando i sospetti e l’esercito sta rivedendo le misure di sicurezza dopo che alcuni attivisti filopalestinesi hanno fatto irruzione in una base della Royal Air Force e danneggiato due aerei con vernice rossa. Lo hanno riferito fonti ufficiali. Il gruppo Palestine Action ha dichiarato che due membri sono entrati mercoledì nella base RAF di Brize Norton e hanno utilizzato scooter elettrici per avvicinarsi ai jet Voyager, utilizzati per il rifornimento in volo. I due hanno spruzzato vernice rossa nei motori a turbina degli aerei con estintori riadattati e hanno causato ulteriori danni con piedi di porco, secondo il gruppo, che ha diffuso un video che sembra mostrare un individuo avvicinarsi a un jet e spruzzare vernice nel motore. Gli attivisti hanno lasciato la base senza essere arrestati, ha affermato Palestine Action.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA