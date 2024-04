Il video dell’inseguimento di O.J. Simpson a bordo della Ford Bronco bianca, nel 1994

Video dalla rete

Nel video, le immagini dell’inseguimento di O.J. Simpson morto oggi – giovedì 11 aprile – a 76 anni. Il 17 giugno 1994, quattro giorni dopo il ritrovamento del cadavere della ex moglie Nicole Brown, i sospetti caddero sul campione di football americano, come spiegato qui. Simpson fu protagonista di una fuga – a bordo di una Ford Bronco bianca – di nove ore trasmessa in diretta tv da tutte le principali reti televisive: le immagini del video sono state messe in onda dall’emittente Ktvu Fox 2 San Francisco. Alla fine di un processo controverso, il 3 ottobre 1995 Simpson fu assolto.

