Il video dell’Università della Tuscia in fiamme a Viterbo

Il rogo

L'intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri

(LaPresse) Un incendio di vaste dimensioni è divampato stamani alla facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo . Le immagini delle fiamme sono iniziate a circolare sui social sin da subito. L’intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri: al momento non risultano feriti tra le persone che erano presenti nella facoltà. Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Viterbo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA