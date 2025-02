Il video di Achille Lauro: «Lascio il gossip a chi ha solo questo, non è molto diverso dalla violenza sulle donne»

Video dalla rete

«Cerco di lasciare il gossip a chi ha solamente questo per esistere. Si parla tanto di violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso». Così Achille Lauro – durante la conferenza stampa di presentazione per la sua partecipazione al 75esimo Festival delal Canzone Italiana a Sanremo – ha commentato i rumors divulgati da Fabrizio Corona secondo cui avrebbe avuto un flirt con Chiara Ferragni, nel mezzo della tormentosa fine del matrimonio con Fedez (anche lui in gara a Sanremo).​«È un momento così bello, io vivo alienato nel mondo dei sognatori. Ho tanti progetti, non seguo e non mi piace. Lo trovo qualcosa che si avvicina molto alla violenza sulle donne. Questo non è molto diverso» spiega e poi torna a parlare di musica: «Lascio parlare il mio percorso e vedrete che sarà un percorso importante. Siamo stati zitti tre anni invece di inserirci nelle logiche di mercato e pubblicare per forza. Ci siamo dedicati alla scrittura e credo che questo ci abbia premiato».

