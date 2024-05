Il video di Falcinelli in cella: le testate contro la porta, gli insulti alla polizia e l’«incaprettamento»

Video dalla rete

La polizia di Miami ha rilasciato nella notte ai giornalisti 23 video girati dalle bodycam degli agenti durante l’arresto di Matteo Falcinelli. La città di North Miami Beach dichiara che la decisione di «incaprettare» – legando mani e piedi – il sospettato è un metodo legale e usato da oltre l’83% dei dipartimenti della polizia in America e che nel caso di Falcinelli sarebbe stato scelto «per la sua sicurezza», per una durata di 13 minuti, dopo «che ha ripetutamente sbattuto la testa contro la porta della cella». In uno dei video diffusi dalla polizia, si vede un momento in cui Falcinelli, ammanettato, sbatte la testa contro il muro mentre lo portano dentro, e in un altro sbatte la testa contro il vetro della cella.

