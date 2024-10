Il video di Grillo contro Giuseppe Conte: «Chiedo l’estinzione del M5S, il movimento è evaporato»

Video dalla rete

(LaPresse) Beppe Grillo posta sul suo blog un video dal titolo ‘Movimento compostabile’ e parla di Giuseppe Conte: «Non voglio assolutamente fare casino, io rivendico da creatore del movimento il mio diritto all’estinzione del movimento. Io quando vedo questa bandiera dei 5 Stelle con davanti il mago di Oz che parla di democrazia diretta mi viene un buco nello stomaco – dice l’ex presidente pentastellato – quindi va benissimo, dobbiamo essere persone civili. Lui si può fare il suo bel partito, si può fare il suo manifesto con la sua faccia – bella, simpatica e sincera – con su scritto ‘Oz e i 22 mandati’. Potrebbe anche arrivare all’8%».