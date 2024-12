Il video di Grillo: «Il Movimento è morto e stramorto, ma l’humus al suo interno è vivo»

Video dalla rete

«Il Movimento è morto, stramorto, però è compostabile e l’humus non è morto. Oggi non c’è più il futuro». Così il garante del M5s, Beppe Grillo, in una diretta social. Poco dopo, quindi, ha aggiunto: «Questo Movimento avrà un altro decorso meraviglioso che ci siate voi o no».​«Vedere questo simbolo che ha rappresentato sudore, cuore e coraggio per milioni di persone rappresentato ora da queste persone mi dà un certo senso di disagio. Coraggio, fatevi un altro simbolo, andate avanti e fate le vostre cose» le parole del fondatore del Movimento.

