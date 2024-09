Il video di Kate con William e i figli: «Ho finito la chemioterapia. Gli ultimi mesi incredibilmente duri per noi»

Video dalla rete

Nuovo video di Kate, la principessa del Galles. Le immagini la mostrano in momenti di relax insieme al marito William e ai figli George, Charlotte e Louis. Kate racconta di aver completato la chemioterapia e che tornerà ad alcuni impegni pubblici nei prossimi mesi. La moglie 42enne del principe William dovrebbe intraprendere un programma leggero di impegni fino alla fine dell’anno. «La vita come la conosci può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute» ha detto nel video girato in un bosco. Ma si intravedono anche i genitori Carole e Michael che giocano a carte con Kate, William e i nipotini.«Il percorso del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone più vicine» spiega Kate nel video, con la voce fuorionda che accompagnale imamgini. «Con umiltà, ti mette anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto»

