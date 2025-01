Il video di Liliana Segre per il Giorno della Memoria: «L’antisemitismo? C’è sempre stato. Ma oggi è manifesto»

Video dalla rete

«Cara Liliana»: così comincia questa conversazione tra Liliana Segre, testimone e senatrice a vita, e Marco Vigevani, presidente del Comitato eventi della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Una conversazione che ruota attorno a una domanda che Liliana Segre pone spesso: può essere la Shoah solo una riga nei libri di Storia? ​Per lei questo è il rischio, ma allora come dobbiamo porci, come possiamo comportarci, perché questo rischio venga scongiurato? Tra letteratura, storia, società e attualità, il Memoriale cerca di trovare delle risposte – o forse nuove domande.

«Io sono di natura pessimista», dice Segre nel video, «e questo certamente non aiuta in questo mio giudizio: ma sono così sicura dentro di me che una volta spariti – e ormai manca poco – gli ultimissimi superstiti, e quando sarà finita la generazione dei figli dei superstiti, e dei nipoti forse, man mano che il tempo passerà, sia per la questione di come è stato finora sia per le falsità che verranno dette, così come in 1984 di Orwell, che secondo me dovrebbe essere adottato nelle scuole».