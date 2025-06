Il video di Meghan e Harry che ballano prima della nascita di Lilibet

Video dalla rete

Il video è di quattro anni fa, ma Meghan lo ha condiviso sui social soltanto adesso in occasione dei quattro anni della figlia Lilibet . Si tratta di pochi secondi, molto privati, in cui la duchessa del Sussex e il marito Harry ballano in attesa della nascita della loro secondogenita. S​ulle note della cover “The Baby Momma Dance” della Drake Family (versione moderna dell’originale di Starrkeisha), Meghan cerca di stimolare l’inizio del travaglio: «Quattro anni fa oggi succedeva anche questo. Entrambi i nostri figli sono nati con una settimana di ritardo… e quando né il cibo piccante, né le lunghe camminate, né l’agopuntura hanno funzionato, è rimasta solo una cosa da provare!» ha scritto accompagnando il video, in cui si scatena con movenze al limite del twerking. Il video ha raccolto commenti entusiasti per la condivisione di un momento intimo e autentico, ma anche tante critiche per l’opportunità di rendere pubblici frame ritenuti fuori luogo per il fatto che si tratta comunque di una coppia legata alla monarchia britannica.

