Il video di Tony Effe e Totti al Circo Massimo. La frecciatina a Gualtieri: «Attento, che annulla il live»

Tony Effe si prende la rivincita e annuncia per il 6 luglio un live al Circo Massimo , la location che lo aveva visto escluso dal concerto di capodanno a Roma per le polemiche sui testi delle sue canzoni considerati «sessisti». In quella occasione l’artista aveva rilanciato spostandosi in un Palasport, per un live andato presto sold out. Ma il Circo Massimo era rimasto nei suoi desideri. Ora lancia la data nell’area archeologica con un video postato sul suo profilo Instagram. Ospite d’eccezione: Francesco Totti. Nel trailer Tony Effe palleggia con l’ex Capitano della Roma: il pallone colpisce un cartellone che raffigura il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, sulla scritta «Benvenuti a Roma». Immediata la reazione di Totti: «Attento, che non ti fanno fare il concerto». «Vabbè… ci vediamo il 6 luglio», replica Tony Effe. E il «Pupone»: «Io ti aspetto qua».

