Il video di Trump che usa l’eclissi per fare campagna elettorale

Ma sui social alcuni utenti hanno letto il messaggio con una accezione negativa

Donald Trump ha pubblicato un inusuale annuncio elettorale su Truth Social in cui la sua testa assume il ruolo della luna, bloccando il sole e facendo precipitare l’America nell’oscurità totale. Il video racconta come “il momento più importante della storia umana si svolgerà nel 2024”, mentre una musica drammatica accompagna le immagini. Grandi folle aspettano di assistere all’evento solare, fissano il cielo indossando occhiali protettivi, poi sullo sfondo del sole, inizia a muoversi una sagoma. È il profilo della testa del candidato repubblicano con tanto di ciuffo, sopracciglia , naso e labbra ben sottolineate. Mentre la testa copre il sole, una frase sul video spiega: «Salveremo l’America». Un messaggio che dovrebbe essere una promozione per la campagna elettorale di Trump ma che ha lasciato interdetti alcuni utenti dei social che hanno letto il messaggio con una accezione negativa: Trump bloccherà il sole e farà sprofondare l’America e la Terra nell’oscurità.

