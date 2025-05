Il video eccezionale del terremoto che mostra il preciso momento in cui la faglia slitta di diversi metri

Video dalla rete

Un filmato più unico che raro, ripreso da una telecamera di sicurezza, ha immortalato il preciso istante in cui il terreno si frattura e si sposta improvvisamente lungo la faglia durante il violento terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar il 28 marzo 2025.

Le immagini documentano nitidamente lo scorrimento laterale del suolo, mettendo in risalto la rottura superficiale della faglia di Sagaing, la principale responsabile dell’evento sismico.

Il terremoto, tra i più forti mai registrati in Myanmar dagli inizi del Novecento, ha provocato oltre 5.000 vittime e migliaia di feriti, con danni estesi anche a grandi distanze dall’epicentro. L’evento ha avuto origine lungo la faglia di Sagaing, una struttura geologica trascorrente che attraversa il paese da nord a sud per circa 1.200 km, collegando il Mare delle Andamane all’Himalaya sud-orientale. Questa faglia segna il confine tra la placca di Burma (a ovest) e quella di Sonda (a est), con movimenti relativi stimati in circa 20 mm l’anno.