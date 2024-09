Il video in cui Bianca Balti ha rivelato di avere un tumore alle ovaie: «Sono stata operata, era arrivato ad altri organi»

Video dalla rete

«Per tutti coloro che hanno bisogno di forza potete prendere in prestito un po' della mia che ne ho un sacco»

Con un post su Instagram, Bianca Balti ha raccontato di essere stata operata per un tumore alle ovaie. «Era una cancro ovarico al terzo stadio, hanno trovato un sacco di roba ma l’hanno tolta e adesso sto bene», ha detto la modella nel video pubblicato sui social network. «Ho un lungo viaggio davanti – continua -, ma so che lo sconfiggerò. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco».

