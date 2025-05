Il video in cui il Papa (che allora era vescovo) si schierava con l’Ucraina e contro l’aggressione russa

Video dalla rete

Papa Leone XIV nel 2022 era vescovo di Chiclayo, in Perù e si espresse così sulla guerra in Ucraina: «Vengono fatte tante analisi, ma dal mio punto di vista si tratta di un’autentica invasione imperialista rus sa […] Si stanno commettendo crimini contro l’umanità. Dobbiamo chiedere a Dio la pace, ma anche essere più chiari […] nel riconoscere gli orrori della guerra e le malvagità che la Russia sta compiendo». Parole piuttosto nette. Dchiarazioni rilasciate dal vescovo Prevost in un’intervista tv a Semanario Expresión , un organo di stampa peruviano, il 13 aprile 2022, quando non era ancora stato nominato cardinale da papa Francesco.

