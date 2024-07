Il video mostra due aerei che rischiano di «scontrarsi» in volo: ecco cosa è successo nei cieli di New York

Video dalla rete

La Federal Aviation Administration (FAA) statunitense sta indagando sul caso di due aerei che sono stati ripresi mentre volavano molto vicini l’uno all’altro, apparentemente in rotta di collisione.

Il video è stato ripreso lunedì mattina all’Aeroporto internazionale Hancock di Syracuse, New York: un volo della Endeavor Air (una sussidiaria della Delta Air Lines) era appena decollato, mentre un aereo della PSA Airlines (una sussidiaria dell’American Airlines) si stava preparando ad atterrare, secondo quanto riportato da ABC 7. La telecamera sul cruscotto di un’auto di pattuglia della polizia di North Syracuse ha registrato l’incrocio dei percorsi dei due aerei in cielo. A prima vista sembrava che stessero per scontrarsi. Al momento non è chiaro quanto fossero vicini gli aerei. I dati forniti da Flightradar24 indicano che si trovavano a una distanza verticale compresa tra 213 e 304 metri l’uno dall’altro. Un portavoce dell’aeroporto ha dichiarato che l’incidente non ha causato «alcuna interruzione» delle operazioni. Secondo una dichiarazione della FAA a NewsChannel 9, un controllore del traffico aereo ha dato istruzioni al volo della PSA Airlines, in arrivo da Washington, di «fare una virata» sull’aeroporto per «tenerlo separato in modo sicuro da un aereo in partenza sulla stessa pista». Per il momento, l’agenzia statunitense non ha classificato l’incidente come una «quasi collisione».

