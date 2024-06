Il video virale di Mario Balotelli che barcolla e cade a terra mentre è in vacanza a Lignano Pineta

Video dalla rete

Il video che sta circolando sui social network e che mostra Mario Balotelli barcollare e cadere a terra in evidente stato confusionale. L’ex attaccante (anche della Nazionale) è il protagonista di una sequenza di pochi secondi, registrata a Lignano Pineta, in cui appunto fa molta fatica a camminare, poi si accascia a terra e fa difficoltà a rimettersi in piedi. In sottofondo, le risate di chi ha assistito alla scena.

