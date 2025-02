Ilaria Salis da Fazio: «Sull’occupazione della case hanno stravolto la realtà»

Video dalla rete

(LaPresse) «A volte, veramente, mi stupisco di come una certa parte di giornali o una certa parte di politica riesca a strumentalizzare le narrazioni fino a capovolgerle». Lo ha dichiarato l’eurodeputata di AVS Ilaria Salis, ospite della trasmissione «Che Tempo Che Fa» sul Nove, rispondendo alla domanda di Fabio Fazio se lei incoraggi l’occupazione delle case. «Non capisco come si faccia a trasformare chi si occupa delle persone che non hanno casa a persone che occupano e, quindi, tolgono la casa ad altri», ha spiegato Salis. «I movimenti per la lotta per la casa si occupano di case del patrimonio pubblico, che sono lasciate sfitte perché c’è un sistema che non funziona», ha aggiunto l’eurodeputata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA