Ilaria Sula, il legale della famiglia Samson: «La madre indagata per concorso in occultamento di cadavere»

«I genitori di Mark Samson sono distrutti e chiedono sincero perdono per tutto quello che è successo. Siamo di fronte all’ennesima tragedia. Si è svolto l’interrogatorio e la mamma del ragazzo è indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il papà invece non sarà sentito», lo ha dichiarato Paolo Foto, legale della madre di Marc Samson, lasciando la questura al termine dell’interrogatorio con il pm.

