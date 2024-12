Video dalla rete

Ilary Blasi sbarca su TikTok e il suo video diventa virale fin dal primo giorno. «Io lo so che voi mi cercate perché volete che vi dica qualcosa – dice Ilary nel suo primo video sul social – ok, da oggi sono su TikTok». L’account è @ilary.blasi.official e lei spiega che non sa come si utilizza, quindi chiede l’aiuto degli altri utenti per capire cosa pubblicare.

