Ilary Blasi, serata da “Vacanze romane” in scooter con l’amico Ennio Meloni

Finite le vacanze trascorse un po’ al mare, un po’ sulle Dolomiti e negli ultimi giorni a Francoforte dal suo compagno Bastian Muller, Ilary Blasi si è concessa una serata in stile “Vacanze romane“, in scooter per le strade della Capitale con il suo amico Ennio Meloni, noto autore tv. Ecco le immagini della serata, pubblicate su Instagram dalla conduttrice tv.

