Imane Khelif dopo l’oro a Parigi: «Sono una donna, ho gareggiato come donna»

(LaPresse) “Sono una donna, come qualsiasi altra donna, sono nata donna, ho vissuto come donna, ho gareggiato come donna. Su questo non ci sono dubbi”.

Così Imane Khelif dopo aver vinto la medaglia d’oro nella categoria 66 kg di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La pugile algerina, nella finale disputata al Roland Garros, ha battuto ai punti, con verdetto unanime dei giudici, la cinese Liu Yang, che si è complimentata con la rivale dopo la sconfitta.