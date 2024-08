Imma Polese del «Castello delle cerimonie» e il pranzo di ferragosto a base di ostriche, è polemica

Video dalla rete

Tre milioni e settecentomila visualizzazioni in poco meno di due giorni. Tanto ha totalizzato il video che Donna Imma Polese — volto noto del reality «Il Castello delle cerimonie» girato nel Castello La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, Napoli, che gestisce con il marito, e andato in onda su Real Time da gennaio 2014 a dicembre 2023 — ha postato sul proprio profilo TikTok. Tredici secondi per augurare a tutti «Buon Ferragosto» dallo yacht su cui, come da tradizione della sua famiglia, si trovava insieme al marito Matteo.​In molti, viste le ultime vicende del castello, hanno criticato ricordando che il palazzo è stato confiscato per abuso edilizio e ancora è incerto il suo destino, come quello di coloro che ci lavorano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA