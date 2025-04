«Immaginatevi la vostra idea di città»: ecco la magia di EngGpt

Video dalla rete

All’interno dell’installazione “Città Paradiso”, progettata in occasione della Design Week dall’architetto Mario Cucinella per il Corriere della Sera (via Solferino 28), Engineering in collaborazione con Adobe dà vita ad un’esperienza interattiva e generativa in cui ciascuna persona può immaginare e visualizzare – in tempo reale – la sua idea di città.

Il protagonista di questo viaggio senza confini è EngGPT, il Large Language Model sviluppato da Engineering, che dialoga con i visitatori attraverso un Avatar digitale fluido e mutevole, simbolo di un’identità personale plasmata dalle interazioni sociali e culturali. EngGPT interpreta parole, emozioni e desideri, restituendo una rappresentazione visiva unica della città sognata dal partecipante, scaricabile sul proprio smartphone tramite QR code.

Ogni giorno, nuovi spunti, idee e parole chiave arricchiranno il racconto collettivo, che culminerà in una grande immagine finale condivisa, costruita con tutti i contributi ricevuti nel corso della settimana.

Per la prima volta al mondo viene usata la nuova tecnologia di genAI del colosso americano Adobe: Engineering utilizzerà i Custom Model di Adobe Firefly per la generazione di immagini alla Milano Design Week 2025 e questa innovazione consente di addestrare Firefly su uno stile visivo specifico – che sia legato a un brand, un prodotto o una visione creativa – e generare contenuti coerenti semplicemente tramite prompt testuali.

Una svolta per il mondo della Generative AI, che non si limita più a creare immagini suggestive, ma contenuti visivamente coerenti, personalizzati e perfettamente integrabili in strategie di marketing, storytelling e branding.La collaborazione tra Engineering e Adobe dimostra come AI, narrazione e immaginazione possano fondersi per dar vita a qualcosa di più grande di una semplice immagine: un’esperienza creativa a tutto tondo.

«Con questo progetto utilizziamo il nostro EngGPT per unire la capacità creativa della Generative AI con una narrazione accessibile a tutti, rendendo visibile ciò che spesso resta solo immaginazione: il desiderio di una città migliore, più sostenibile e più umana. Grazie all’innovativo modello di generazione di immagini sviluppato da Adobe e alle competenze di Engineering nell’intelligenza artificiale, abbiamo trasformato i visitatori in co-autori di un nuovo immaginario urbano» commenta Igor Bailo, Executive Director Data & Analytics di Engineering.